Pescara, Mostra del Fiore 2018: bilancio e foto

Affluenza straordinaria per l’edizione numero 42; rispettate le attese, soddisfatti gli organizzatori

PESCARA – Si è chiuso con un vero e proprio bagno di folla l’edizione 2018 di Mostra del Fiore Florviva, che ha portato al Porto Turistico “Marina di Pescara” decine di migliaia di persone che hanno apprezzato anche quest’anno le proposte del programma messo a punto da Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Arfa ed Assoflora, con il contributo di EAFA (European Athenaeum of Floral Art).

L’ultima giornata, quella che più tradizionalmente viene dedicata ai produttori e alla floricoltura, ha visto Arfa ed Assoflora al fianco dei 211 espositori che hanno ricevuto anche la visita di un soddisfattissimo Mauro Angelucci, presidente dell’ente camerale, che ha avuto nuovamente parole di elogio e di incoraggiamento per tutto il movimento florovivaistico:

«Questa – ha infatti dichiarato – è stata la mia prima edizione di Mostra del Fiore Florviva al Porto Turistico in qualità di presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara e ho visto un evento magnifico, caratterizzato da centinaia espositori provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno questa manifestazione ha registrato numeri da record e questo è un dato importante per chi ha riconfermato la sua partecipazione, sopratutto per i tanti provenienti da fuori Abruzzo. Ciò ci ha dato infatti la possibilità di confrontarci su un settore, legato al verde ed all’architettura ambientale, che è in costante crescita. Si parla tanto di internazionalizzazione delle imprese e sono le fiere come questa che ci danno contezza di cosa si intenda».

«Chi è venuto a trovarci al Porto Turistico Marina di Pescara – ha aggiunto con orgoglio il presidente di Assoflora, Guido Caravaggio – ha compreso come la qualità sia il nostro valore aggiunto. È questa la considerazione che ho avuto il piacere di raccogliere e constatare durante questa tre giorni. Si chiude un’altra edizione che ha confermato come Mostra del Fiore Florviva si sia imposta in questi anni come evento di grande portata. Ci metteremo a lavorare da subito per l’edizione 2019 nel segno di una progressione nella qualità che non vogliamo mai arrestare. Del resto questi tre giorni ci hanno persuaso che la strada intrapresa è quella giusta e ci permetterà di rilanciare il nostro settore non solo in Abruzzo, ma in tutto il Paese».

«Al termine di questa ennesima edizione da record – ha confermato Remo Matricardi, presidente di Arfa – posso con orgoglio affermare che non solo abbiamo vinto, ma anche rilanciato la scommessa posta in essere ormai sette anni fa: essere pronti a portare “Mostra del Fiore Florviva” al di fuori dei confini nazionali. Abbiamo dimostrato che l’Abruzzo, unendo le energie che ha a disposizione sul territorio, è capace di diventare attrattivo per gli imprenditori di tutta Italia e costituire un punto di riferimento per l’intero settore. Il legame ormai inscindibile con la Camera di Commercio ci ha permesso di fare mantenere grande un evento che non è solo espositivo, ma anche culturale ed economico».

Foto a cura di Michele Raho