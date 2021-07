Pescara, molestava i clienti di un supermercato: arrestato un 43enne

La Polizia intervenuta ha accertato che l’uomo deve scontare la pena di tre anni e sette mesi

PESCARA – Stava dando fastidio ai clienti di un supermercato di Pescara ed un addetto alla sicurezza ha avvertito il 113 per segnalare l’episodio. Quando è arrivata la Volante sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, ha trovato nel parcheggio dell’esercizio commerciale un uomo di origine nord africana visibilmente ubriaco e senza documenti.

Gli agenti della Squadra Volante lo hanno accompagnato in Questura per l’identificazione ed hanno scoperto che ad E.R., nato in Marocco 43 anni fa, doveva essere notificato un ordine di esecuzione della pena emesso dal Tribunale di Messina per l’espiazione della pena a 3 anni, 7 mesi e 27 giorni.

Nel pomeriggio di oggi, l’uomo sarà accompagnato al carcere di Vasto.