PESCARA – Ieri sera la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di richiesta di intervento al 113, in Corso Vittorio Emanuele dove un uomo stava minacciando i passanti armato di un coltello a serramanico.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno individuato il soggetto mentre era ancora con il coltello in mano, D.A.M. 55enne di Penne con diversi precedenti per reati contro la persona e porto ingiustificato di armi. L’uomo alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma veniva prontamente bloccato e disarmato; uno degli agenti veniva attinto da una coltellata alla mano e subiva lesioni guaribili in giorni 8.

Sottoposto a perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di un secondo coltello a serramanico e di 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il predetto veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Veniva altresì denunciato per il porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 dpr 309/1990.