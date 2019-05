PESCARA – Nella giornata di ieri, 20 maggio 2019, personale della Squadra Mobile della Questura di Pescara, ha eseguito la revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale ordinario di L’Aquila nei confronti di R.C. 37enne residente in San Giovanni Teatino, per l’espiazione della pena di mesi 6 di reclusione perché responsabile del reato minacce e lesioni personali commesso nel 2011 a L’Aquila.

Pescara, minaccia e lesioni personali: arrestato 37enne ultima modifica: da