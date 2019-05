Pescara, “Career Night RE/MAX”: come partecipare alla selezione

Appuntamento per giovedì 23 maggio nelle agenzie immobiliari RE/MAX di Pescara e in contemporanea nazionale in altre 115 agenzie immobiliari

PESCARA – RE/MAX Italia, (www.remax.it) gruppo immobiliare in franchising, sta selezionando nuovi profili da inserire nelle oltre 400 agenzie immobiliari operative sul territorio. Per questo anche nelle agenzie RE/MAX di Pescara, giovedì 23 maggio dalle ore 17.30 alle 19.30 si svolgerà l’evento di reclutamento “Career Night RE/MAX”, iniziativa che si terrà a livello nazionale in contemporanea in altre 115 agenzie immobiliari affiliate al network in franchising.

Visitando il sito www.remax.it/entra-in-remax/lavora-con-noi/career-night è possibile visionare le agenzie RE/MAX di Pescara che hanno aderito e confermare la propria partecipazione, oltre che inviare la propria candidatura, che può essere inoltrata via mail a carriere@remax.it.

A Pescara la Career Night RE/MAX si terrà presso:

RE/MAX Dreamer Via Benedetto Croce 257 Pescara PE

Un nuovo format serale studiato per consentire ad un numero maggiore di candidati di essere presente, offrendo loro un aperitivo in un clima rilassato post lavoro. Un’occasione straordinaria dedicata a chiunque sia interessato a ripianificare il proprio futuro lavorativo in breve tempo: da chi è completamente estraneo al settore immobiliare e cerca l’occasione giusta per cambiare prospettive di lavoro, a chi già opera nel settore o pratica professioni attinenti (come geometri, architetti o home stager), fino a tutti gli agenti immobiliari che aspirino a salire sulla mongolfiera di RE/MAX Italia.

“Per conoscere i futuri professionisti RE/MAX non ci basta una semplice telefonata, per questo li invitiamo a visitare le nostre agenzie, conoscere il sistema di franchising immobiliare RE/MAX.” – dichiarano dalla sede centrale di RE/MAX Italia – “L’invito è aperto a chiunque voglia cimentarsi in una carriera da imprenditore entrando a far parte di una realtà internazionale che offre alti margini di profitto – grazie ai più elevati trattamenti provvigionali del settore – e che garantisce illimitate possibilità di crescita personale e professionale. Durante la Career Night RE/MAX del 23 maggio i partecipanti avranno inoltre la possibilità di conoscere e scoprire direttamente da chi lavora con noi cosa vuol dire essere un consulente immobiliare RE/MAX”.

IL CONSULENTE IMMOBILIARE AFFILIATO RE/MAX

Un consulente immobiliare affiliato a RE/MAX inizia a guadagnare già nei primi 60 giorni grazie all’attività di on boarding RE/MAX che si struttura attraverso un percorso di formazione e affiancamento tecnico e pratico. RE/MAX offre un sistema integrato di collaborazione tra gli oltre 3.600 consulenti affiliati (di cui il 38% donne), oltre 30.000 immobili, un codice etico condiviso, ed un supporto tecnologico e di marketing esclusivo e all’avanguardia. Il sistema RE/MAX, basato sulla logica innovativa dello “studio associato”, si caratterizza infatti per i più alti trattamenti provvigionali del settore (fino all’85%) riconosciuti ai propri agenti.

REQUISITI

I requisiti richiesti ai candidati da RE/MAX sono: diploma superiore, capacità relazionali e attitudini commerciali, orientamento al risultato, aspirazione ad una carriera imprenditoriale, senza uno stipendio fisso, capacità di time management e spirito di squadra. Il candidato deve inoltre essere preferibilmente automunito e si richiede la disponibilità ad avvalersi di collaborazione a partita IVA.