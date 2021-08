Pescara, lotta alla criminalità: Pettinari su operazione Prefetto

PESCARA – “Sono molto soddisfatto dell’operazione messa in campo dal Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Sono mesi che chiedo che venga adottata una severa politica di controlli sull’insediamento della criminalità organizzata nelle attività commerciali e oggi finalmente ci siamo. Bisogna monitorare da vicino l’economia cittadina perché è necessario scongiurare ogni tipo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico sano della città.

E il mio grande ringraziamento, quindi, va al Prefetto e alle interforze che hanno agito repentinamente per rilevare elementi di criticità in questo senso. Ci troviamo davanti a un primo passo che traccia la strada giusta su cui proseguire per tutelare tutti gli esercenti onesti che combattono da tempo contro mille avversità” lo afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua “Le infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata vedono nel tessuto economico pulito una gallina dalle uova d’oro. Una prassi che va bloccata sul nascere per evitare che i proventi illeciti, come ad esempio quelli legati allo spaccio di droga che a Pescara è massicciamente presente, vengano reinvestiti in attività economiche pulite.

Seguire il denaro, soprattutto quando vediamo esercizi commerciali aprire con estrema facilità anche in tempi di crisi o quando vi sono opacità o ambiguità sulla provenienza dei soldi, è la mossa giusta per evitare un radicamento delle mafie sul territorio. Questo primo provvedimento adottato in provincia di Pescara va a tutela dei piccoli e grandi commercianti che ogni mattina, con grande sacrificio, si svegliano e portano avanti attività oneste. Mi auguro che si continui in questa direzione e che le istituzioni diano tutto il supporto necessario alle forze dell’ordine per combattere questa battaglia di legalità” conclude.