Pescara, il Liceo Galilei riceve un premio dalla Fidas e fa una donazione

PESCARA – Si aggiudicano un premio per il numero elevato di donazioni di sangue da parte degli studenti maggiorenni. E con esso decidono di acquistarci del materiale per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale civile di Pescara.

All’inizio dell’anno scolastico, la Fidas consegna al Liceo G. Galilei un assegno di 600 euro come riconoscimento per l’alto numero di donazioni effettuate dagli studenti che lo scorso anno hanno frequentato l’ultimo anno. Il Dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello, porta in Consiglio d’Istituto la vincita e chiede ai rappresentanti degli studenti di avanzare proposte per destinare l’importo ricevuto. E loro scelgono di comprare del materiale per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Pescara. Nello specifico: due bilance e uno stadiometro.

La consegna avverrà domani mattina (06/06) alle ore 11,30 direttamente nel reparto del dott. Mauro Di Ianni ad opera di una delegazione guidata dal Dirigente scolastico e formata dai rappresentanti d’Istituto Federico Balucani, Davide Di Blasio, Pierfranco Di Zio e Matteo Lombardi e dai membri della Fidas.

“Sono molto fiero dei miei ragazzi – spiega il Dirigente, prof. Carlo Cappello – perché non solo si sono distinti nel donare il proprio sangue, ma hanno voluto destinare il loro premio a un reparto dove c’è tanta sofferenza. Hanno pensato che fosse più utile comprare strumenti necessari ai medici che quotidianamente combattono contro le malattie unicamente per dare benessere ai più fragili. Ciò che dà soddisfazione è che è stata una loro proposta avanzata senza alcun indugio. Come scuola e come dirigente non posso che essere orgoglioso del gesto dei nostri studenti che rappresentano, in questa situazione, tutta la comunità scolastica del Galilei. Dimostrano ogni giorno le loro qualità e oggi, ancor di più, dimostrano di essere cittadini maturi, pronti e consapevoli. E in questo la scuola, insieme alle famiglie, può dire di aver centrato l’obiettivo educativo primario”.