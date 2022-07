Pescara Liberty Festival: ultimo doppio appuntamento il 30 luglio

Immaginifico notturno alle 21.30, con l’attore Andrea Bosca e nel pomeriggio, alle 18, proiezione del film Coda – I segni del cuore

PESCARA – Dopo sei grandi serate, che hanno incantato il pubblico presente, sempre molto numeroso, il Pescara Liberty Festival chiude la seconda edizione con un doppio appuntamento: la proiezione del film Coda – I segni del cuore alle 18, e lo spettacolo Immaginifico notturno. D’Annunzio, attese e disattese musicali alle 21.30.

Lo spettacolo serale, una mise en éspace in un atto da un’idea di Eleonora Paterniti e Pierluigi Pietroniro, schiera sul palco Pierluigi Pietroniro al violino, Kyung-Mi Lee al violoncello, Piero Canuti al clarinetto, Leandro Piccioni al pianoforte (trascrizione originale Barcarola, A. Casella). Voce narrante di Andrea Bosca, volto noto del piccolo e grande schermo, in tv negli ultimi anni ha preso parte a La porta rossa, Romanzo famigliare, il film internazionale Toscana, e sarà protagonista di Romanzo radicale in cui interpreterà Marco Pannella.

La serata – con la regia della stessa Eleonora Paterniti, direzioni musicale e trascrizioni di Pietroniro – gira intorno alle corrispondenze, agli scambi, ai rapporti epistolari e telegrammi tra D’Annunzio e importanti musicisti italiani nei primi anni del ‘900 come Respighi, Toscanini, Pizzetti, Malipiero, Casella e Puccini. È uno spettacolo che lascia alla musica e alle parole la loro espansione sonora: un’anomala alleanza fatta di astrazione ed emozioni descritte. Così nelle attese e disattese musicali dei protagonisti, al di là di quanto è stato creato e artisticamente condiviso tra D’Annunzio e i suoi interlocutori, ciò che ne è scaturito per l’ispirazione individuale ha superato ogni immaginazione.

“È un onore per me poter partecipare al festival ideato e diretto da Sergio Rendine – dichiara la regista Paterniti -. Abbiamo curato insieme al maestro Pietroniro e a tutti i grandi artisti coinvolti, ogni dettaglio dello spettacolo. Il desiderio è quello di emozionare il caloroso pubblico di Pescara”.

Regista, attrice, musicista e autrice tv, la Paterniti ha un profilo professionale molto versatile, che spazia tra teatro, cinema e televisione, frutto di anni di studio e formazione accademica d’eccellenza (Conservatorio San Pietro a Majella, Teatro San Carlo di Napoli, Opera di Roma, Master in Italia e all’estero). Intensa la collaborazione artistica, per oltre quindici anni, con il M° G. Gelmetti. Attualmente docente di Regia per il corso specialistico in Regia e Tecniche Attoriali, da lei diretto in diverse sedi, è presidente di Divisione Sparviero.

Nel pomeriggio invece, alle 18, verrà proiettato il film vincitore di tre Premi Oscar Coda – I Segni del cuore (di Sian Heder). Previsto anche un servizio di interpretariato Lis, ill film sarà sottotitolato. Sul sito del festival è disponibile un video-messaggio della presidentessa Coda Italia aps, Susanna Di Pietra: https://www.pescaralibertyfestival.com/portfolio-items/programma/. Parteciperanno all’evento anche Gloria Antognozzi (del consiglio direttivo) e Eleonora Ponticelli, illustratrice.

Questa la trama: la protagonista, Ruby (l’attrice Emilia Jones), ha 17 anni ed è l’unica persona udente nella sua famiglia. La ragazza sogna un futuro nel canto, ma allo stesso tempo sente la responsabilità di prendersi cura dei suoi cari.

Così, infine, la società di distribuzione e produzione cinematografica coinvolta, la Eagle Pictures: “Siamo particolarmente grati di poter contribuire al Pescara Liberty Festival con questo film. Ne siamo estremamente orgogliosi, per la capacità che ha avuto di sensibilizzare il nostro Paese. La vittoria di tre Premi Oscar, tra cui quello come Miglior film, è stata per noi motivo di grande soddisfazione e ulteriore conferma di aver portato in Italia un prodotto audiovisivo di qualità e connotato da una forte valenza sociale”.