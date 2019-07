Teramo Basket: Manuel Cilio è il nuovo coach per la stagione 2019-2020

TERAMO – Completata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, il Teramo Basket 1960 ha ufficializzato colui che siederà per la stagione 2019/2020 sulla panchina biancorossa: Manuel Cilio. Nato a Como l’11 giugno 1983 Cilio comincia a specializzarsi fin da giovanissimo, svolgendo nel 2003/2004 il corso d’allenatore di base con un coach di altissimo livello come Pino Sacripanti. Alla fine del corso viene chiamato dalla Pallacanestro Cadorago dove comincia ad allenare sia le giovanili che la squadra senior, ottenendo fin da subito buoni risultati con la vittoria del campionato di Prima Divisione.

Nel 2008 arriva la chiamata della Pallacanestro Cantù. Cilio resta per cinque anni con la società canturina e questo è il suo periodo di formazione più alta a livello professionale, nel quale affina ulteriormente le sue doti di allenatore: svolge infatti il ruolo di assistente in Eccellenza affiancando tecnici come Antonio Visciglia (vincitore di due scudetti giovanili ed attuale assistente della prima squadra) e Giorgio “Jerry” Gerosa (assistant coach di Pozzecco alla Dinamo Sassari). Oltre al suo impegno con il “Progetto Giovani Cantù”, Cilio continua ad allenare le squadre senior (Promozione e Serie D) e proprio nel quinquennio canturino ha l’opportunità di seguire allenatori di spessore come Pino Sacripanti, Luca Dalmonte ed Andrea Trinchieri, apprendendo i loro metodi e le loro idee per poi rielaborarli con una visione tutta personale.

Nel frattempo prosegue la sua attività di head coach nelle minors del comasco: con Cadorago vince il campionato di Promozione nel 2011 e poi avviene il passaggio al Basket Rovello dove vince prima il campionato Serie D e, lo scorso anno, quello di C Silver al quale aggiunge anche il Campionato Regionale Under 18.

Nel suo giovane palmarès quindi, coach Cilio annovera quattro promozioni (Prima Divisione, Promozione, Serie D e C Silver) più vari titoli provinciali per quanto riguarda i campionati giovanili.

Il Teramo Basket 1960 sarà la sua prima esperienza in un campionato professionistico, una sfida che si preannuncia avvincente e che il nuovo tecnico biancorosso è pronto ad affrontare: “Le mie prime sensazioni sono positive. Sono emozionato e molto carico soprattutto perché vado a cominciare questa nuova avventura in una città storica del basket italiano come Teramo. Non vedo l’ora di poter iniziare la stagione ed andare al palazzetto con la squadra“.

Manuel Cilio sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi giovedì mattina, 18 luglio, alle ore 11:00 presso la sede del Teramo Basket 1960 a Corso San Giorgio.