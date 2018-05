Pescara, informazioni Zfu: Di Carlo rassicura Antonelli

Zona Franca Urbana, da oggi al 23 maggio via alle domande. Tutta la documentazione sul sito del Comune

PESCARA – L’assessore Di Carlo rende noto:

“E’ scattato da oggi il termine per la presentazione delle domande per essere ricompresi nella Zona Franca Urbana di Pescara. Fruibile anch’essa da oggi, come annunciato, la sezione del sito comunale dedicata dove abbiamo messo a disposizione informazioni, materiali e aiuto a vantaggio di quanti saranno interessati a fare domanda per ottenere i benefici previsti dalla misura.

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=709

L’idea è quella di instaurare un filo diretto e utile con tecnici e i soggetti partner per aiutare alla compilazione delle domande e seguirne l’iter. A tale proposito oltre alle informazioni sul sito, abbiamo anche predisposto un calendario con giorni e orari in cui sono a disposizione i professionisti ai quali ci si potrà rivolgere dall’inizio dell’iter delle richieste. Una cosa che faremo di concerto anche con le associazioni di categoria, con le quali abbiamo condiviso tutte le fasi che hanno riguardato le Zfu fino a questo momento, perché abbiamo ben chiara sia l’importanza della boccata d’ossigeno che questo provvedimento rappresenta, avendolo fortemente voluto e atteso, sia perché la condivisione è una strategia importante per rendere più capillari possibili gli oltre 7 milioni di benefit che arrivano dalla misura ministeriale, quali: decontribuzione, esenzione dai contributi propri dei Comuni, defiscalizzazione.

Anche per questa ragione vogliamo rassicurare il consigliere Antonelli sul fatto che puo’ visionare in un primo piano molto evidente nella homepage del sito tutto quello che serve per capire cos’è e a che serve la Zfu e trovarne traccia anche nella sezione notizie, dove si parla della Zona Franca Urbana dal 2014, informando la comunità su tutti i passi compiuti per averla e su tutti quelli da fare per esservi ricompresi. Da qualche giorno c’è anche c’è persino una pagina Facebook dedicata, dove si interagisce con gli interessati:

https://www.facebook.com/zonafrancaurbanaPE/

E per quanti non hanno dimestichezza con internet, abbiamo messo a disposizione anche la stanza 23 al primo piano di Palazzo di Città, che è sede dell’assessorato alla Zona Franca Urbana, dove si potranno avere informazioni, orientamento e orari per parlare con gli esperti e compilare la domanda”.