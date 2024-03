Chieti, online il bando per le borse di studio “Io Studio”: come fare domanda

Le borse di studio sono riservate agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Termine di presentazione delle domande: 8 aprile

CHIETI – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle borse di studio “Io Studio” per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Chieti che frequentano le scuole secondarie di II grado. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata all’08 aprile 2024, saranno ammessi alla misura i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica documentata da I.S.E.E. anno 2024 fino a 10.000 euro così come stabilito dalla Regione Abruzzo.

Nel link l’avviso: https://www.comune.chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/borse-di-studio-io-studio-per-alunne-i-scuole-superiori.-le-domande-entro-l-8-aprile.html

“Invitiamo i possibili aventi diritto a fare domanda al più presto, visto che la scadenza è fissata all’8 aprile – così l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – . Potranno partecipare gli studenti residenti a Chieti e iscritti all’anno scolastico in corso, producendo l’ISEE 24. L’importo unitario delle borse di studio è pari a 150 euro, come stabilito dalla Regione. Le richieste dovranno essere inoltrate tramite l’App SmartPa entro le ore 10 della data di scadenza, ma daremo supporto attraverso gli uffici istruzione di viale Amendola qualora l’utenza dovesse avere problemi con il procedimento, sebbene sia semplice e spedito. L’invito è a rispondere in tanti e al più presto, in modo da poter utilizzare tutto il finanziamento a disposizione e sostenere il numero più alto possibile di richiedenti”.