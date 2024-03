Processione del Venerdì Santo a Vasto: modifiche alla viabilità

Dalle 15 alle 21 del 29 marzo è istituito ì il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su alcune strade e piazze: ecco quali

VASTO – In occasione della consueta processione religiosa del Venerdì Santo in programma il 29 marzo alle ore 19:00 dalla Chiesa di Sant’Antonio di Padova, a Vasto, al fine di consentire un agevole percorso è necessario vietare la sosta ed il transito dei veicoli lungo l’intero percorso.

Pertanto dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del giorno 29 marzo 2024, nelle seguenti strade e Piazze: Largo Sant’Antonio, Corso Dante, Corso Palizzi, Via Crispi, Piazza Verdi, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Largo Palmieri, Corso Italia è istituito: il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, per il tempo necessario a garantire il passaggio in sicurezza del corteo religioso.

Foto di repertorio, dal Comune di Vasto