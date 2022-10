Pescara, inclusione sociale: attivati cinquanta tirocini

PESCARA – Al via le domande per partecipare all’Avviso pubblicato questa mattina (sul sito istituzionale online del Comune di Pescara) allo scopo di individuare 50 beneficiari appartenenti a nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza e di attivare tirocini finalizzati all’inclusione sociale. Beneficiari sono soggetti residenti nel Comune di Pescara, in stato d’inoccupazione/disoccupazione e con un ISEE non superiore a € 9.360,00. Ciascun tirocinio avrà durata pari a 6 mesi, con un impegno minimo di 21 e un massimo di 30 ore settimanali, a fronte del riconoscimento di una indennità di frequenza pari a 500 euro lordi mensili.

“Con questo avviso – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio – rinnoviamo il nostro impegno a favore dell’inclusione sociale e dell’autonomia, promuovendo la crescita lavorativa dei soggetti coinvolti e il rafforzamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro.”

Le sedi ospitanti, tutte nel territorio di Pescara, saranno le Società partecipate del Comune di Pescara, nonché alcuni Settori interni all’Amministrazione.

“Questa scelta – evidenzia il Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino, Marco Molisani – oltre ad avere finalità di inclusione sociale, avrà ricadute positive anche sulla città di Pescara. Non a caso, infatti, i tirocini saranno svolti in Società partecipate e in settori dell’Amministrazione che gestiscono servizi pubblici nell’ambito della manutenzione e della pulizia”.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 23.59 del 16 novembre 2022 sul sito https://www.comune.pescara.it/node/7079