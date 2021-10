Pescara, impianti di riscaldamento: da oggi è possibile l’accensione

PESCARA – Da oggi 12 ottobre 2021 scatta l’anticipazione del periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati della città di Pescara. È l’effetto dell’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Carlo Masci, che interviene in deroga straordinaria al periodo che ogni anno è compreso normalmente tra il primo novembre e il 15 aprile dell’anno successivo, per una durata massima di 12 ore al giorno.

Il Dpr 74/2013 consente infatti all’amministrazione di intervenire con propri provvedimenti in deroga, quando ve ne siano comprovate esigenze. In questo caso il provvedimento è stato motivato dal brusco calo delle temperature registrato in questo ultimo periodo e dall’esigenza di adottare misure precauzionali utili a scongiurare rischi di raffreddamento, a beneficio particolare di bambini e anziani, di aumento potenziale di contagi da Covid-19 e quindi di congestionamento degli ospedali.