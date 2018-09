Pescara, furto in abitazione: arrestato 53enne con precedenti penali

PESCARA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in via E. Tortora per segnalazione al 113 di persona sorpresa a rubare all’interno di un’abitazione. Gli Agenti della Squadra Volante prontamente intervenuti, hanno bloccato il malvivente, C.N., cittadino romeno di anni 53, gravato da numerosissimi precedenti penali per rapina, furto, e furto aggravato che era stato sorpreso nell’abitazione dagli stessi proprietari.

Gli agenti hanno accertato che il predetto aveva rovistato in vari ambienti, impossessandosi di una pistola avvitatrice, prelevata all’interno del locale adibito a rimessa per gli attrezzi. Tratto in arresto in flagranza del reato di furto in abitazione, il rumeno è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

I poliziotti hanno accertato altresì che l’uomo è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presso la stazione Carabinieri di Pescara Scalo, misura disposta dall’Autorità Giudiziaria a seguito dei numerosi reati commessi.