Pescara, Fontanelle: raccolta firme dei cittadini per presidio fisso Polizia Municipale

Richiesto anche un incontro con il sindaco

PESCARA – Una raccolta firme ed una richiesta di incontro con il sindaco Carlo Masci per la creazione di un posto fisso di Polizia Municipale nel quartiere Fontanelle. È stato l’oggetto di una conferenza stampa del capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli

“È iniziata una raccolta di firme perché non esiste soltanto il centro città – ha rimarcato Massimiliano Pignoli – i cittadini hanno visto anche in senso positivo la nuova apertura di un punto di Polizia Municipale silos in piazza della Repubblica. Siccome il sindaco era venuto con me facendo un’assemblea importante durante la campagna elettorale insieme alla candidata di quella zona dell’Udc Patrizia Panunzio e aveva promesso determinate cose, tra queste c’era l’apertura di un punto di Polizia Municipale. Allora siccome non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B ed il programma del sindaco ha permesso al centrodestra di vincere al primo turno in maniera impeccabile nei confronti di altre coalizioni mettendo la periferie al centro, i cittadini mi hanno fatto recapitare un centinaio di firme chiedendo un nuovo incontro con i cittadini di via Caduti per servizio con il sottoscritto ed il sindaco per mettere in cantiere l’apertura di un punto fisso di Polizia Municipale che possa coprire non solo ed esclusivamente via Caduti per servizio, ma anche i quartieri San Donato e Villa del Fuoco che praticamente in linea d’aria sono a poche centinaia di metri.

Questo vuol dire tutelare la periferia e mettere la periferia al centro. Immediatamente girerò questa raccolta di firme con la richiesta di incontro di questi cittadini insieme a me e aspetterò con ansia la convocazione del sindaco al sottoscritto affinchè io possa convocare i cittadini e fare una riunione per mettere in cantiere l’apertura di questo nuovo punto di Polizia Municipale che potrebbe dare innanzitutto tranquillità ai residenti e funzionare da deterrente per chi in quelle zone va per delinquere”.