Pescara, estorsione ai danni di una donna: arrestato un 45enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, poliziotti della Squadra Volante, hanno condotto presso il carcere di Vasto (Ch), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino francese J.P. 45enne nato a Parigi, attualmente in Italia senza fissa dimora, nei cui confronti era stata applicata, all’esito di giudizio direttissimo, misura cautelare della custodia cautelare in carcere dal GIP di Pescara.

Il francese, già pluripregiudicato per delitti contro la persona ed il patrimonio e da poco scarcerato dopo alcuni anni di detenzione, era stato tratto in arresto dalla Squadra Volante, in flagranza di reato, la sera dello scorso martedì per tentata estorsione ai danni di una donna. Alle ore 20.40 alcuni passanti avevano contattato il 113 in quanto una donna era stata bloccata all’interno della propria autovettura nel parcheggio antistante il Bingo di via Michelangelo, da un uomo che le impediva di scendere.

Giunti fulmineamente sul posto i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre era ancora fisicamente appoggiato tra il cofano dell’auto e lo sportello anteriore sinistro, di fatto impedendo alla donna di poter scendere. Alla vista degli agenti il soggetto ha tentato di scappare ma veniva bloccato dai poliziotti dopo aver tentato energicamente di divincolarsi.

La ricostruzione dei fatti e l’immediata attività di polizia giudiziaria esperita dalla Squadra Volante ha permesso di appurare che la donna, appena giunta con la propria auto nel parcheggio era stata avvicinata dall’uomo, il quale affermava che il parcheggio fosse suo e le chiedeva in modo aggressivo dei soldi, in caso contrario le avrebbe rubato la macchina.

Al diniego della donna il soggetto ha iniziato a colpire l’auto con dei pugni impedendole di uscire se prima non lo avesse pagato. Il J.P. è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato dovendo rispondere per il tentativo di estorsione e di resistenza a p.u.