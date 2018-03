Pescara, emergenza strade: occorrono almeno 2 milioni di euro

PESCARA – Il Vice Sindaco e assessore alla manutenzione,Antonio Blasioli interviene con la seguente nota sulla situazione delle strade a Pescara:

“L’ondata di maltempo, anche se fortunatamente è stata di entità inferiore rispetto allo scorso anno, ha comunque lasciato una traccia evidente e purtroppo negativa del suo passaggio, anche e soprattutto perché tra neve e pioggia la nostra Pescara ha subito questa ondata di maltempo per 15 giorni consecutivi. Il gelo e la pioggia hanno letteralmente massacrato le nostre strade, purtroppo il Comune di Pescara non ha abbastanza risorse per poter intervenire su tutte le situazioni e per questo ho rivolto un appello alla Regione Abruzzo, perché ci sostenga.

E’ dei giorni scorsi una missiva che ho indirizzato al Presidente, raffigurandogli la situazione. A fine maltempo la stima dei danni è stata inclemente per le strade, costellate di buche, crepe e poco sicure, tanto da costringere gli uffici tecnici a effettuare interventi in somma urgenza, come pure nella giornata di oggi. Un quadro che impone interventi ulteriori rispetto a quelli che noi stiamo già compiendo, mettendo in sicurezza e riqualificando tantissime strade della città, perché mai come oggi la situazione è stata così allarmante e quotidianamente abbiamo la necessità di rendere le nostre arterie percorribili e sicure per tutti i flussi di traffico che accolgono.

Con gli uffici tecnici comunali abbiamo compiuto più di un sopralluogo su tutto il territorio cittadino, verificando anche segnalazioni che ci arrivavano dalla cittadinanza. Ciò che è emerso nella maggior parte dei casi è la necessità di una bonifica della struttura della massicciata stradale e il rifacimento delle sovrastrutture stradali e delle pavimentazioni. Si tratta di interventi di manutenzione stradale straordinaria.

Qualche giorno fa abbiamo presentato un progetto di manutenzione che riguarda 10 strade della città per 410.000 euro e appena dopo Pasqua partirà la riqualificazione della riviera ma questo contributo straordinario di due milioni richiesto alla Regione è davvero fondamentale per garantire la sicurezza delle strade cittadine”.