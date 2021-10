Pescara, emergenza idrica: esito seduta della Commissione Ambiente

Per il Presidente Ivo Petrelli , essendosi aggravata l’emergenza idrica nell’ultimo anno, sono necessari una presa di coscienza e senso di responsabilità da parte di tutti

PESCARA – Si è svolta oggi la seduta della Commissione Ambiente per l’emergenza idrica alla presenza dell’amministratore Aca Giovanna Brandelli. Il presidente di tale Commissione, Ivo Petrelli nella seguente nota riferisce su quanto emerso dall’incontro.

“La situazione emersa oggi nel confronto con Aca, convocato anche in prospettiva della seduta straordinaria del Consiglio comunale convocata per domani, è veramente drammatica – ha sottolineato il Presidente Petrelli –. Purtroppo la situazione ereditata dal passato è molto pesante, sia in termini economici che strutturali. Nel 2020 la risorsa idrica ha iniziato a ridursi, come ha detto l’ingegnere Brandelli tracciando il quadro in cui si inserisce la situazione emergenziale, perché non ha nevicato, condizione fondamentale per ricaricare i fossi; contemporaneamente è esploso il ‘caso’ Covid che ha determinato un sovraconsumo di acqua domestica del 20 per cento da parte degli utenti; nel 2021 ad appesantire il quadro è stata l’assenza di pioggia da almeno sei mesi, dunque l’acqua scarseggia, ma cresce la domanda. L’Aca ha capito già dallo scorso anno cosa sarebbe accaduto nel 2021 e ha assunto delle iniziative, redigendo ad esempio una campagna per il rilevamento delle perdite sotterranee con attrezzature a ultrasuono, fondamentale per progettare gli interventi di risanamento. Non solo: l’Aca ha redatto il progetto Masterplan per aumentare il prelievo del Tirino, realizzato un primo stralcio dell’opera, a breve sarà pronto il secondo stralcio; è stata chiesta l’attivazione di nuovi pozzi di emergenza a Bussi e a Vomano Pozzo di Bussi, ma è stato autorizzato solo il primo, trovandosi all’interno del SIN; è stata potenziata l’attività di manutenzione delle reti idriche, passata dai 5mila interventi del 2019 a 5.700 nel 2020 e nel 2021 siamo già a 5.126 interventi al 30 settembre, con una previsione di almeno 6mila sino a fine anno, prima del 2019 tali interventi non erano neanche contabilizzati né registrati; poi è stata predisposta una riduzione delle pressioni di esercizio per ridurre perdite e rottura delle tubature, che determinano l’usura delle reti stesse; la razionalizzazione dei consumi idrici aprendo un tavolo con i Consorzi di Bonifica per la realizzazione di impianti separati per l’uso irriguo, situazione anch’essa difficile dopo la chiusura della diga di Penne e anche per l’assenza di dialogo tra i vari Consorzi; la predisposizione di interventi di rifacimento delle reti per 140milioni di euro, di cui 30milioni di euro destinati solo a Pescara, da inserire nel PNRR. Ma un ruolo fondamentale, in questa fase, la svolgono gli utenti perché ancora oggi il 70 per cento del patrimonio immobiliare residenziale risulta privo di un’autoclave. Che significa che gli appartamenti dal terzo piano in poi sono destinati a soffrire per la carenza idrica. Ovviamente – ha aggiunto il Presidente Petrelli – tale istanza andrà debitamente valutata, perché a oggi risulta essere l’unico modo per ripristinare un servizio idrico regolare su tutto il territorio, ma è anche vero che l’installazione e la manutenzione delle autoclavi determinano comunque un costo a carico degli utenti. A ogni modo, apprezziamo la presenza e la disponibilità del Presidente Brandelli, la cui gestione alla guida tecnica dell’Aca sta sicuramente facendo la differenza in termini di serietà e concretezza delle azioni e delle progettualità che dovranno vedere mettere in cantiere gli interventi per la realizzazione di un potabilizzatore e di una rete duale per differenziare l’uso dell’acqua da parte anche delle utenze domestiche tra prodotto potabile o meno a seconda degli utilizzi”.