Pescara, Ecospiaggia: al via il bando per l’affidamento

L’affidamento avrà una durata biennale a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Santilli: “Se tutto andrà per il verso giusto contiamo di aprire al pubblico giovedì 15 luglio”

PESCARA – Il Comune di Pescara dà il via libera al bando di gara per l’affidamento dell’Ecospiaggia tra la concessione n. 70 Nettuno e la concessione n. 71 Jambo.

«Si tratta di un affidamento con procedura aperta a evidenza pubblica che risponde al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – precisa il vicesindaco e assessore Gianni Santilli –. Le organizzazioni concorreranno solo in base ai criteri qualitativi. L’Ecospiaggia dovrà essere caratterizzata da alcuni servizi principali (accoglienza e spiaggia) e altri accessori (bar, ludico-ricreativi, area calma), rispettando gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio, ma anche un’alta offerta qualitativa su spazi, servizi e strutture. Se tutto andrà per il verso giusto contiamo di aprire al pubblico giovedì 15 luglio».

L’affidamento avrà una durata biennale a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Possono partecipare soggetti giuridici singoli, consorzi, raggruppamenti temporanei, in possesso dei requisiti previsti nella documentazione di gara.

Per partecipare occorre presentare un plico contenente la documentazione richiesta dal bando al Comune di Pescara (Servizio Demanio ed Usi Civici) Piazza Italia, 6 – CAP 65121, Ufficio protocollo generale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro le ore 12.00 del 10 luglio 2021.

L’offerta tecnica dovrà contenere la relazione tecnica/descrittiva, la documentazione finalizzata all’attribuzione del punteggio e la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, in massimo 10 (dieci) pagine formato A4. La prima seduta pubblica avrà luogo lunedì 12 luglio alle ore 11.00. Luogo e modalità di svolgimento della seduta pubblica saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto ed esclusivamente in lingua italiana, al Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre tre giorni lavorativi prima della scadenza per la presentazione delle offerte, per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it (anticipata all’indirizzo email: silverii.gaetano@comune.pescara.it). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.pescara.it.