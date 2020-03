Pescara, ecco i voucher per l’acquisto di servizi di assistenza

Sulpizio: “Un aiuto concreto per le famiglie offerto da strutture specializzate, inserite nel Catalogo soggetti erogatori dei servizi”

PESCARA – Pubblicato l’avviso per le famiglie interessate all’ottenimento di voucher per servizi di assistenza nell’ambito del progetto “famiglie al centro”- “abruzzo carefamily”. Con l’avviso “Famiglie al centro – Abruzzo Carefamily” l’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato dall’Avv. Adelchi Sulpizio, promuove un intervento che pone le famiglie al centro dell’azione politica e amministrativa della Città, quale baricentro della società ed elemento propulsore del suo sviluppo. Con questa ulteriore azione, oltre a sostenere concretamente le famiglie, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare la variegata e qualificata “rete” degli Enti del Terzo Settore e di quelli di promozione culturale e sportiva, che costituiscono il “Catalogo dei soggetti erogatori di servizi” a disposizione dei potenziali beneficiari dell’iniziativa.

Il progetto ha come obiettivo la fruizione dei servizi da parte dei nuclei familiari residenti nel Comune di Pescara, che si trovano in condizioni di vulnerabilità socio- economica, e a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché quelli che annoverano al loro interno bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti

I requisiti per accedere al beneficio in questione sono dettagliatamente indicati nel bando. I voucher saranno spendibili presso uno dei soggetti iscritti nei “Cataloghi soggetti erogatori dei servizi”, e potranno essere erogati per un importo mensile massimo di euro 500,00 e per un periodo massimo di quattro mesi, entro comunque il 31-07- 2020, sulla base delle effettive esigenze.

I voucher non sono cumulabili con altre iniziative simili (es. Progetto RE.CO.DE).

Sono previste, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

Servizi di care giver (con personale qualificato, ad es. operatore socio-sanitario, assistente familiare, operatore per l’assistenza di base, etc.)

Servizi di trasporto verso strutture socio sanitarie

Attività di doposcuola, anche con supporto didattico specializzato e percorsi DSA

Assistenza domiciliare di tipo sociale e/o socio-educativa

Percorsi individuali e/o di gruppo-psicologici, counseling, mediazione familiare

Servizi di assistenza scolastica educativa per studenti con disabilità

Home visiting, accompagnamento alla nascita, contrasto alla povertà minorile, prevenzione del maltrattamento

Centri ricreativi, ludici e sportivi aperti anche nei periodi di chiusura delle scuole

Baby sitter

Centri diurni, centri di accoglienza e similari

Azione per l’inclusione abitativa di nuclei familiari in situazione di povertà per l’accompagnamento progressivo all’autonomia alloggiativa

Asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima infanzia.

IL BANDO PER I REQUISITI

Per i requisiti, la modalità di presentazione delle domande e le scadenze è possibile scaricare il bando ufficiale al seguente link: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=604&navOrigPage=119