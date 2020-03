Coronavirus, la solidarietà di Fina a Nicola Zingaretti

REGIONE – “Siamo solidali col nostro Segretario Zingaretti e con i suoi cari”, così il Segretario regionale del Pd Abruzzo Michele Fina. “A lui esprimiamo anche profonda gratitudine per il messaggio di serietà, tranquillità, tutela delle istituzioni, rispetto del sapere scientifico e sostegno al sistema sanitario messo in questi giorni a dura prova. Un leader politico che dà l’esempio al Paese, invitando a collaborare e combattere, rappresenta la forza di cui la nostra comunità nazionale ha bisogno. Per lui e per tutti i nostri concittadini, i democratici ci sono e combattono”.

