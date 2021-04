Pescara, di notte non si fermano all’alt della Polizia: denunciati

La Squadra Volante la scorsa notte ha incrociato in una strada della zona Colli di Pescara due giovani che sono stati anche sanzionati amministrativamente ai sensi della norma anti covid

PESCARA – La scorsa notte, alle due e mezza, un equipaggio della Squadra Volante ha incrociato in una strada della zona Colli di Pescara, due autovetture guidate da due giovani pescaresi che, alla vista della pattuglia, hanno aumentato la velocità per cercare di evitare il controllo.

I poliziotti hanno immediatamente invertito la marcia dell’auto di servizio e si sono messi all’inseguimento delle due vetture azionando anche i dispositivi di segnalazione visiva ed acustica per procedere all’identificazione degli occupanti delle due auto che circolavano nonostante le limitazioni imposte dal coprifuoco.

Gli autisti hanno proseguito la marcia e non si sono fermati subito all’Alt imposto dagli agenti che sono riusciti a intercettare una delle due auto in fuga solo dopo alcune centinaia di metri mentre, l’altra autovettura, è stata rintracciata successivamente. I due giovani, che hanno dichiarato di aver trascorso la serata insieme, sono stati sottoposti da parte della Polizia Stradale all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue che ha dato esito positivo per uno dei due che ha determinato il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del mezzo sui cui viaggiava.

Entrambi i giovani sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale oltre ad essere stati sanzionati amministrativamente ai sensi della norma anti covid per essere stati trovati fuori dalle loro abitazioni oltre l’orario consentito e senza una valida giustificazione.