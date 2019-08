Pescara, Di Nisio su sistemazione senzatetto “Palazzi Clerico”

PESCARA – Trovare soluzioni per le persone dei “Palazzi Clerico” di via Tavo.

Questo è l’obiettivo che l’Assessore all’Ascolto del disagio sociale Nicoletta Di Nisio intende raggiungere.

Non possiamo che condividere l’attenzione che il Sindaco Masci pone per contrastare il degrado e per garantire il decoro della città e dei cittadini pescaresi.

L’allontanamento delle persone che “occupavano” l’area unitamente allo sgombero delle masserizie e dei rifiuti accumulatisi in anni di abbandono è un segnale forte che era necessario dare.

Ora però bisogna studiare soluzioni che permettano il non ripetersi – in altri luoghi – del medesimo problema.

Per questo in qualità di Assessore con delega all’Ascolto del disagio sociale, unitamente al capogruppo UDC Massimiliano Pignoli, da sempre sensibile a questa tematiche, ho già convocato una riunione.

Sarà un tavolo di confronto con la partecipazione di tutte le parti sociali, in primis la Caritas nella persona di Don Marco, per trovare una sistemazione a queste persone.

E’ del tutto evidente, infatti, che senza una offerta alternativa al vivere per strada, queste persone andranno ad impegnare altre parti della città.

Comunico inoltre che sia io che il consigliere Pignoli non andremo in ferie e saremo al lavoro – in questi giorni – negli uffici comunali perché i problemi della città non ci vanno. Soprattutto quelli che riguardano le persone bisognose che hanno necessità di ascolto, aiuto ed intervento.