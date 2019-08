Chieti, nuova gestione per la raccolta degli oli alimentari esausti

È partito a giugno il servizio, a cura di Adriatica Oli. Da settembre partiranno le campagne di comunicazione nelle scuole e nei mercati

CHIETI – Il Consorzio Formula Ambiente, in accordo con il Comune di Chieti, ha affidato, lo scorso giugno, il servizio di raccolta differenziata degli oli alimentari esausti a Adriatica Oli Srl. La ditta marchigiana che già serve in maniera puntuale molti comuni abruzzesi, tra i quali Montesilvano e Pescara, si è attivata per consentire l’avvio della raccolta differenziata dell’olio utilizzato in casa dalle famiglie, principalmente quello residuo dalle fritture o dai sottolio.

Un servizio fondamentale per i cittadini e per l’ambiente, perché 4 kg di olio smaltiti non correttamente inquinano una superficie d’acqua estesa come un campo da calcio. Se raccolto nel modo giusto e se avviato a recupero, invece, questo rifiuto può essere trasformato in nuova risorsa: prodotti utilissimi come distaccanti per edilizia, vernici, inchiostri, saponi, nuova energia e biodiesel (con una riduzione dei livelli di CO2 presenti in atmosfera pari a 3,13 tonnellate per ogni tonnellata di olio differenziato).

In virtù di questi benefici anche i cittadini di Chieti possono da oggi avvalersi di dieci contenitori “Olivia” nei quali è possibile versare l’olio usato h24.

I raccoglitori sono stati collocati esattamente in:

VIA PICENA N.80

VIA VERDI – ZONA LEVANTE MADONNA DEL FREDDO

VIA RICCIARDI

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

P.ZZA MONSIGNOR VENTURI

VIA CAPESTRANO

VIA FELTRINO

VIA SALINE

VIA SALLUSTIO

VIA ATERNO 183 (ISOLA ECOLOGICA)

Inoltre, per promuovere l’attitudine alla raccolta differenziata dell’olio da parte delle famiglie, a partire da settembre Adriatica Oli in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ambientale GoodCom, organizzerà a Chieti campagne di sensibilizzazione nelle scuole primarie e nei mercati rionali. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella consapevolezza che differenziare gli oli è un gesto semplice, ma allo stesso tempo virtuoso.