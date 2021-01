Pescara, coordinamento monitoraggio situazione scuola e trasporto pubblico

PESCARA – Nella mattinata odierna si è tenuta, presieduta dal Prefetto Di Vincenzo, la riunone del tavolo di coordinamento monitoraggio della situazione della scuola e del trasporto pubblico, con la partecipazione di: il dirigente del dipartimento trasporti della regione abruzzo, Mario Litterio, l’assessore alla mobilita’ del comune di Pescara, Luigi Albore Mascia e l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia unitamente al dirigente di settore, aldo cicconetti, il sindaco del comune di Popoli, Concezio Galli, l’assessore Nunzio Campitelli del comune di Penne, il comandante della Polizia locale di Montesilvano, Nicolino Casale, il comandante della Polizia locale del comune di Citta’ Sant’Angelo, Luca Marzuoli, il rappresentante dell’ufficio scolastico territoriale, Daniela Puglisi, i rappresentanti di Trenitalia, Marco Trotta e Luca Porcarelli, il direttore generale di tua Abruzzo S.p.A., Maximilian di Pasquale, e il dirigente Raffaele Piscitelli, i segretari provinciali della CGIL, Luca Ondifero e della UIL Luca Piersante, il presidente della consulta provinciale degli studenti Lorenzo Placido e i rappresentanti Mattia D’Incecco e Federico Proterra.

Nel corso dell’incontro la TUA spa ha illustrato i risultati del monitoraggio condotto su alcune linee urbane ed extra urbane della provincia dove sono stati installati dei contapersone sui seguenti autobus:

Linea 21 (da e verso francavilla);

Linea 3/ (da e verso montesilvano);

Linea 4;

Linea 5;

Linea 8;

Autolinea penne pescara.

Da un’attenta analisi incentrata sulle sole corse scolastiche sono stati evidenziati i seguenti dati:

Linea 21 passeggeri medi 11;

Linea 3/ passeggerimedi 15;

Linea 4 passeggeri medi 8;

Linea 5 passeggeri medi 23;

Linea 8 passeggeri medi 11;

Autolinea penne pescara passeggeri medi 8.

Le linee con maggiore carico si sono attestate sui 40 passeggeri medi trasportati e acquisita una prima verifica sull’adeguatezza comlessiva del sistema l’azienda TUA ha confermato che l’analisi proseguira’ anche nel futuro per verificare il mantenimento degli attuali coefficienti di riempimento e soprattutto per verificare che ogni singola corsa presenti un carico in linea con le disposizioni normative vigenti, intervenendo, se del caso, con corse aggiuntive.

L’attuale adeguatezza dell’offerta di sitema di utilita’ pubblica rispetto alle esigenze scolastiche e’ stata ritenuta congrua anche da parte della rappresentanza della consulta provinciale studentesca, la cui partecipazione al tavolo istituzionale e’ stata raccolta dal prefetto, accogliendo l’istanza delle orgnizzazioni sindacali provinciali.

I componenti la consulta sono stati sollecitati a sensibilizzare gli studenti affinche’ siano mantenuti nel tempo comportamenti responsabili delle disposizioni anticovid in vigore. Al termine il Prefetto Di Vincenzo ha ringraziato tutti i partecipanti alla riunione per la collaborazione garantita, ricordando che il tavolo continuera’ a riunirsi per monitorare l’andamento della situazione.