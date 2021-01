REGIONE – “Sono vicino al dolore dell’amico Sabatino Aracu per la perdita della cara moglie Laura. Giungano a lui e a tutti i familiari i miei sentimenti di affetto e cordoglio. Sono vicino anche alla Federazione italiana sport rotellistici, di cui Laura era vice segretario generale, professionista apprezzata dalle doti umane non comuni. E’ stata un riferimento fondamentale per il movimento, a cui ha dedicato l’intera vita lavorativa con passione, dedizione ed energia. Il suo enorme lascito non verrà disperso”. Lo dice l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

Scomparsa moglie Aracu, il cordoglio dell’assessore Liris ultima modifica: da