Pescara, domani convegno sulla sicurezza stradale

Il 23 novembre a Palazzo del Governo, Sala provinciale “Domenico Tinozzi” un incontro di approfondimento

PESCARA – Domani 23 novembre 2018 a partire dalle ore 10.00 si terrà presso il Palazzo del Governo, sala provinciale “D. Tinozzi” l’incontro di approfondimento sul tema “Sicurezza stradale nei territori delle province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo”, organizzato dalla Prefettura di Pescara e dall’ISTAT – Ufficio territoriale per le Marche, l’Abruzzo e la Puglia.

Interverranno, in qualità di relatori, dopo il saluto del Prefetto della provincia di Pescara, Gerardina Basilicata, Angela Maria Digrandi, responsabile dell’ISTAT – Ufficio territoriale per le Marche, l’Abruzzo e la Puglia, Silvia Bruzzone e Domenico Di Spalatro dell’ISTAT, i Comandanti dei Compartimenti di Marche, Abruzzo-Molise e Puglia, rispettivamente Leonardo Biagioli, Lucio De Santis e Luca Speranza, in rappresentanza dell’ACI Abruzzo Andrea Berardi e Giampiero Sartorelli.

L’evento, che si colloca nell’ambito delle iniziative avviate in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, istituita ai sensi della Legge 29 novembre 2017n. 227, ha come obiettivo sia la presentazione del Focus sugli incidenti stradali in Abruzzo nell’anno 2017 sia l’avvio di azioni sinergiche tra le istituzioni competenti per la piena e approfondita conoscenza delle dinamiche dell’incidentalità stradale, basandosi sui dati della rilevazione Istat.

Le tematiche allo studio riguarderanno anche l’analisi del rischio per le fasce deboli degli utenti della strada: giovani, anziani, pedoni e utenti di veicoli a due ruote. Saranno analizzati gli indicatori che posizionano le tre Regioni Abruzzo, Marche e Puglia rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Europa con confronti per i due periodi di monitoraggio delle policies: 2001-2017 e 2010 2017.

L’incontro rappresenta l’occasione per mostrare come i dati delle statistiche ufficiali possano essere di supporto ai policy makers nell’elaborare comuni strategie integrate sui territori delle regioni Abruzzo, Marche e Puglia, finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e a ridurre il numero delle vittime sulla strada.

PROGRAMMA:

9.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluti di benvenuto

Gerardina Basilicata | Prefetto della provincia di Pescara

10.10 Introduzione dei lavori

Angela Maria Digrandi | Responsabile Ufficio territoriale per le Marche, l’Abruzzo e la Puglia | Istat

10.30 Gli incidenti stradali con lesioni alle persone nel 2017: il contesto nazionale e i dati nella Ue

Silvia Bruzzone | Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione | Istat

11.00 Indicatori di sicurezza stradale per le fasce deboli della popolazione nelle province abruzzesi

Domenico Di Spalatro | Sede territoriale per l’Abruzzo | Istat

11.30 L'incidentalità nelle grandi arterie di comunicazione sovraregionali nelle regioni Marche, Abruzzo e Puglia e le attività di prevenzione

Leonardo Biagioli | Comandante Compartimento Polizia Stradale “Marche”

Lucio De Santis | Comandante Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo- Molise”

Luca Speranza | Comandante Compartimento Polizia Stradale “Puglia”

12.00 Azioni a sostegno della riduzione dell'incidentalità

Andrea Berardi | ACI Abruzzo

Giampiero Sartorelli | ACI Abruzzo

12.30 Dibattito

12.45 Chiusura dei lavori