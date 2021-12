Pescara, convegno nazionale di storia contemporanea

Oggi e domani il convegno di studi storici promosso dalla Fondazione Brigata Maiella alla sua terza edizione

PESCARA – Confluiranno di nuovo a Pescara storici di rilievo nazionale e internazionale. Torna, infatti, il tradizionale convegno di storia contemporanea organizzato dalla Fondazione Brigata Maiella con il patrocinio Sissco – Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea – e con la collaborazione della Fondazione Pescarabruzzo.

Il convegno è il terzo ed ultimo appuntamento di un ciclo di incontri nel corso dei quali rileggere e ripensare, anche in forme critiche, la storia dell’Italia repubblicana.

Durante le due giornate di studio, che si svolgeranno oggi, giovedì 9 dicembre e domani, venerdì 10 dicembre 2021 in Corso Umberto I, 87, gli storici, i docenti universitari e i ricercatori convenuti a Pescara focalizzeranno la loro attenzione sul periodo compreso tra il 1989 e il 2020, racchiuso nel tema “La Repubblica tra mondo globale, crisi di transizione e tempo presente”.

Il taglio di questo appuntamento scientifico privilegerà da un lato un affondo interpretativo sui principali nodi strutturali della vicenda repubblicana italiana; e dall’altro lato offrirà una riflessione storica aperta agli orizzonti attuali nello scenario del mondo globale.

Sarà possibile seguire il Convegno sia in presenza (con ingresso libero fino ad esaurimento posti e green pass obbligatorio), sia in streaming.

Di seguito i link per seguire il convegno a distanza tramite la piattaforma Zoom:

1° giorno – https://zoom.us/j/97634125438

2° giorno – https://zoom.us/j/95300933769

In allegato il Programma dettagliato dell’evento.

www.fondazionebrigatamaiella.it

085.4219109