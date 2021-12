Quartetto di Venezia in concerto al Teatro Massimo di Pescara

L’ensemble si esibirà venerdì 10 dicembre 2021 al Teatro Massimo di Pescara nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 10 dicembre 2021, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il concerto del Quartetto di Venezia. La formazione – composta da Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello – eseguirà pagine di Brahms, Haydn e Ciaikowsky.

Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi dell’ensemble veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell’interpretazione quartettistica: quella del Quartetto Italiano sotto la guida del Maestro Piero Farulli e la Scuola Mitteleuropea del Quartetto Vegh, tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo.

Della loro vocazione ai vertici più ardui del camerismo è testimone il celeberrimo Bruno Giuranna: «È un complesso che spicca con risalto nel pur vario e vasto panorama musicale europeo. La perfetta padronanza tecnica e la forza delle interpretazioni, caratterizzate dalla spinta verso un valore assoluto propria dei veri interpreti, pongono il Quartetto di Venezia ai vertici della categoria e fra i pochissimi degni di coprire il ruolo dei grandi Quartetti del passato».

Sfogliando il volume delle testimonianze critiche, l’elogio più bello sembra quello formulato sul “Los Angeles Times” da Daniel Cariaga: «Questo quartetto è più che affascinante, è sincero e concreto.» Il Quartetto di Venezia ha suonato in alcuni tra i maggiori Festivals Internazionali in Italia e nel mondo, tra cui la National Gallery a Washington, Palazzo delle Nazioni Unite a New York, Sala Unesco a Parigi, IUC e Accademia Filarmonica Romana.

Ha avuto l’onore di suonare per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e per il Presidente della Repubblica Italiana. Il repertorio è estremamente ricco ed include opere raramente eseguite come i quartetti di G.F. Malipiero (“Premio della Critica Italiana” quale migliore incisione cameristica). La vasta produzione discografica include 19 CD per la Decca, Naxos, Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Navona, Koch. Ultime produzioni sono l’uscita dell’integrale dei sei quartetti di Luigi Cherubini, registrati per la Decca in tre cd e per la Naxos con musiche di Casella e Turchi. Il Quartetto di Venezia ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il CD Navona “Ritornello” con musiche di Curt Cacioppo. Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI.

BIGLIETTI

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso al concerto è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue lunedì 13 dicembre 2021 con “Gershwin Suite”, progetto multimediale, con immagini e video, dedicato alla musica e alla figura umana di George Gershwin che vedrà sul palcoscenico del Teatro Massimo il quartetto guidato da Marco Guidolotti e la voce narrante di Gino Saladini.