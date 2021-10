Pescara, controllo delle periferie: i dati da inizio 2020 ad oggi

PESCARA – Prosegue l’attività’ del tavolo delle periferie costituito dal prefetto Di Vincenzo con l’obiettivo di migliorare la vivibilità’ e, di conseguenza, la sicurezza, delle periferie attraverso un approccio integrato alla gestione della sicurezza sviluppato mettendo in rete iniziative sinergiche di prevenzione e contrasto al degrado sociale e ambientale,

In questa ottica nel pomeriggio odierno il prefetto ha tenuto la seconda riunione del tavolo nel quartiere Rancitelli, nella ex scuola di via Giardini, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Con la partecipazione dell’assessore Sulpizio e dell’assessore Del Trecco, dei rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Ufficio Scolastico territoriale, dell’Istituto Comprensivo 1, della ludoteca e delle associazioni On The Road, Ananke, Prossimità’ alle Istituzioni, Orizzonti, Domenico Allegrino onlus, Centro di Solidarietà, Centro provinciale per Istruzione Adulti, Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita, associazione Diversuguali e Fondazione Caritas, sono state condivise con il prefetto le progettualità’ in essere e sono state valutate e strutturate iniziative sul piano sociale, con particolare riferimento ad un’unica complessiva iniziativa per contrastare la dispersione scolastica, che costituisce una delle problematiche più’ sensibili del quartiere.

Tra le progettualità’ in elaborazione e di più’ prossima attuazione quella del Conservatorio di musica Luisa d’Annunzio i cui studenti cureranno, attraverso l’insegnamento di uno strumento, percorsi musicali per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Pescara 1 ed eseguiranno una serie di concerti per un coinvolgimento più’ ampio delle famiglie residenti.

Anche sotto il profilo della sicurezza, ha poi commentato il prefetto Di Vincenzo, continua costante sul quartiere anche l’attenzione delle Forze di Polizia, tanto che, oltre alla quotidiana attività di vigilanza e prevenzione, vengono organizzati periodici servizi straordinari di controllo del territorio con impiego massivo di uomini e mezzi.

Alcuni dati sono indicativi dell’intensa attività’ che le Forze di Polizia svolgono in quel territorio: dal gennaio 2020 ad oggi sono stati disposti servizi e pattugliamenti mirati da parte di ciascuna Forza di Polizia e 446 dispositivi Interforze, conseguendo i seguenti risultati:

Persone identificate 18.567

Persone denunciate 584

Persone arrestate 73

Persone segnalate art. 75 TUSS 196

Veicoli controllati 31.191

Violazioni al codice della strada 196

Veicoli sequestrati 52

attività ricettive controllate 41

perquisizioni locali effettuate 53

sostanze stupefacenti sequestrate Kg 18,882

Prossimo appuntamento del tavolo nel quartiere San Donato.