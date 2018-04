Pescara, parla Pillon: “Guai a fare calcoli, voglio la terza vittoria”

Le parole di mister Pillon in conferenza stampa in vista del match contro il Cesena in programma domani alle ore 15 allo Stadio Adriatico.

PESCARA – Domani alle ore 15 il Pescara scenderà in campo, all’Adriatico, per affrontare il Cesena nell’incontro valevole per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi sono in un buon periodo di forma visto che nelle ultime due partite hanno ottenuto due vittorie e in classifica occupano la quattordicesima posizione con 45 punti. E’ reduce da un successo, pesantissimo, anche la squadra romagnola che sabato ha battuto il Frosinone. Pillon, in conferenza stampa, presenta cosi la sfida che potrebbe regalare al Pescara la definitiva certezza di restare nella categoria.

Le parole di Pillon in conferenza stampa

Si riparte dalla bella prestazione di Terni: “La squadra ha fatto il suo dovere, quello che conta è domani anche perché è molto ravvicinata. Mettiamoci alle spalle la vittoria di sabato perché contro il Cesena è fondamentale. Decisiva? Non credo, se dovessimo vincere però potremmo metterci bene”. La salvezza è ad un passo, possibili calcoli? Pillon risponde cosi: “Guai a rilassarsi, non ho mai fatto calcoli in vita mia. Giochiamo un altro scontro diretto con una squadra che può metterci in difficoltà. L’obiettivo è quello di migliorarci sempre”.

Su Castori: “Ho grande rispetto dell’allenatore e della persona perché lo conoscono bene. Ci siamo affrontati moltissime volte, domani sarà un’altra battaglia”. Sul Cesena: “Non mi aspetto una squadra bassa, ho visto la partita con il Frosinone e hanno pressato molto alto. Possono farci male in contropiede”. E sulla formazione non anticipa nulla: “I ragazzi si stanno allenando bene. Rispetto alla sfida di sabato non ci sarà Balzano che si è stirato. Coda o Gravillon? Domani deciderò”. Su Pettinari: “Sta facendo molto bene perché sta lavorando molto per la squadra. Questo mi da molta soddisfazione perché per me sono aspetti fondamentali”.

