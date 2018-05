Pescara, cantieri: Blasioli sullo stato dei lavori

Il Vicesindaco: “La pioggia condiziona poco i lavori sulla riviera, giovedì l’asfalto anche sul secondo tratto”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici,Antonio Blasioli rende noti gli aggiornamenti sui lavori in corso a Pescara e annuncia che entro venerdì, meteo permettendo, saranno pronti la rotonda di via Bernini e via D’Avalos.

Si legge nel comunicato:

“L’Aca procede su via D’Avalos allo scavo della perdita e con buona probabilità entro venerdì la strada sarà ripristinata, in tempo con la Maratonina del mare che si terrà domenica. E’ probabile che già lunedì l’Aca procederà anche su un ulteriore cedimento riscontrato sulla strada quando è stato compiuto il primo lavoro, proprio nell’area della rotonda.

A proposito di rotonde, cresce benissimo quella di via Bernini, fra domani e giovedì sarà completato l’asfalto e venerdì, tempo permettendo il cantiere sarà tolto e la rotonda sarà finalmente riconsegnata alla città. Qui opera la medesima ditta che sta compiendo l’intervento di manutenzione su Fosso Vallelunga, dove siamo stati stamane a verificare la situazione, i lavori procedono e saranno compiuti entro il mese di maggio, in modo da non condizionare l’avvio della stagione balneare.

Prosegue senza sosta, nonostante un po’ di pioggia, la fresatura di tutta la carreggiata della riviera nord. In serata si terminerà la scarifica fino a via Ragazzi del 99, per iniziare domani con gli asfalti delle rientranze dei parcheggi lato monte del primo e secondo tratto. Intanto si sta già scarificando la parte dei parcheggi lato monte del secondo tratto e sempre domani questo sarà oggetto di fresatura nella parte della carreggiata. Giovedì inizia l’asfalto della carreggiata stradale e il cantiere si sposterà più avanti.

Invece per via Monte di Campli: è in fase di completamento la rotatoria all’incrocio con via Fonte Romana e per lunedì-martedì il cantiere sarà sgombero e potrà tornare la normale viabilità, quindi senza obbligo di svolta a destra per chi viene da via Colle Innamorati”.