“Na storie ‘ngiampate”, spettacolo teatrale a Giulianova: ecco quando

Sabato 5 settembre al Parco dell’Annunziata la commedia a cura de La Bottega del Sorriso. In apertura l’esibizione della cantante Lorenza Mastrilli

GIULIANOVA – Si svolgerà sabato 5 settembre all’interno del Parco dell’Annunziata lo spettacolo teatrale de “La bottega del sorriso”. L’evento, organizzato dal Comune di Giulianova in collaborazione con il Comitato di Quartiere Annunziata, vedrà in scena una delle compagnie di teatro dialettale più importanti del panorama teramano.

La Bottega del Sorriso metterà in scena per l’occasione “Na storie ‘ngiampate” commedia in due atti di Tonino Ranalli con la regia di Elisabetta Gianforte.

Ad aprire la manifestazione ci sarà l’esibizione della cantante Lorenza Mastrilli che si aggiudicata il terzo posto nel concorso in ricordo di Pino Daniele “Je So Sazzo” e, nell’occasione, sarà premiata dal Comitato.

Come per “AnnunziArte” l’anno scorso, anche quest’anno il Parco dell’Annunziata si conferma essere un ottimo scenario per eventi musicali ed artistici.

L’evento è gratuito e ad ingresso libero. Si ricorda che verranno attuati tutti i protocolli anti contagio ed i cittadini dovranno essere muniti mascherina.