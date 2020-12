Pescara calcio, ufficializzato il nuovo staff tecnico della Prima squadra

Breda sarà affiancato da Melidona collaboratore tecnico, Matarangolo in qualità di preparatore atletico e Nanni preparatore dei portieri

PESCARA – Dopo la presentazione é arrivato il primo allenamento da parte di Roberto a Breda. Cinquantun’anni, Breda, da centrocampista ha vestito le casacche di Sampdoria, Messina, Udinese, Spal, Salernitana, Parma, Genoa e Catania. Come tecnico ha esordito nella Primavera della Reggina dalla stagione 2007-2008 fino a febbraio 2010, quando poi è stato promosso allenatore della prima squadra. In carriera ha poi guidato Salernitana, Reggina, L.R. Vicenza, Latina, Ternana, Perugia, e infine Livorno, che o ha esonerato lo scorso 8 marzo, dopo la sconfitta esterna nel derby contro il Pisa. Ha incontrato il Delfino in diverse circostanze, tra le quali la sconfitta dei biancazzurri guidati da Massimo Oddo a Terni nel 2015, sconfitta poi replicata in casa sotto i colpi di Massimiliano Busellato.

Il Pescara calcio, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato lo staff tecnico del neo tecnico biancazzurro, composto da Vincenzo Melidona come collaboratore tecnico, Donatello Matarangolo in qualità di preparatore atletico e Guido Nanni preparatore dei portieri, quest’ultimo già a Pescara nella seconda stagione di Zdenek Zeman. Nello staff tecnico saranno presenti Felice Mancini con qualifica di allenatore in seconda, Diego Labricciosa match analyst e Francesco Petrarca recupero infortunati.