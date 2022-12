Pescara Calcio, ritiro estivo 2023 in Canada

PESCARA – Ritiro estivo in Canada per il Pescara. E’ questa la novità emersa ieri sera durante la festa di Natale, che si è svolta presso il Megà Discoteca ad annunciare questa lieta notizia è stato il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani (nella foto). Il ritiro estivo si svolgerà dal 12 al 23 luglio in Canada, a ridosso delle cascate del Niagara.

“Questa festa – dice Sebastiani – giunge dopo una vittoria importante gli auguri sono sempre graditi. La squadra dopo le tre sconfitte consecutive ha risposto bene, ora ci mancano due partite prima della sosta – afferma il Presidente – dobbiamo cercare di fare il massimo per chiudere in bellezza il 2022. Io credo che i ragazzi – prosegue Sebastiani – stiano dando il massimo poi bisogna considerare che ci sono anche gli avversari quindi alle volte non ci si riesce ad ottenere i risultati. Questi ragazzi stanno svolgendo un cammino strepitoso perché alla vigilia del campionato nessuno poteva immaginare che a due partite dal termine del girone di andata avessimo 38 punti – afferma Sebastiani – credo che tutti quanti avremo firmato per questo risultato. C’è il Catanzaro che sta facendo un percorso strepitoso – dichiara Sebastiani – ed è un capitolo a parte”

Fine anno tempo di bilanci come è stato questo 2022?

“Io tutto sommato lo valuto positiva perché sono straconvinto che se a Salò ci fossimo presentati con la squadra al completo con il centrocampo al completo difficilmente – saremmo usciti fuori dalla competizione dei play-off nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto. Nella seconda parte abbiamo assistito ad un azzeramento della squadra vecchia e costruito una squadra nuova è siamo ripartiti molto bene quindi il bilancio – conclude Sebastiani – non può che essere positivo”.