Pescara Calcio, lavoro tattico e partitella nella seduta odierna

Prosegue la preparazione della squadra di Zauri in vista della trasferta di Cosenza. Domani esordio stagionale per la Primavera di Zauri che ospita l’Inter

CITTÁ SANT’ANGELO – Seduta di allenamento pomeridiano per il Pescara in vista della prossima partita del campionato di Serie B a Cosenza in programma domenica 15 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza.

Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Luca Crecco (lesione retto femorale), Antonio Balzano (distrazione capsulare) e Vincenzo Fiorillo (risentimento adduttori); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale) e Alessandro Bruno (lesione adduttore dx); seduta di scarico per Ledian Memushaj di rientro dagli impegni con la nazionale.

Domani, 13 settembre, prevista seduta di allenamento al mattino presso il Delfino Training Center. Nell’occasione il tecnico Luciano Zauri terrà una conferenza stampa intorno alle ore 12.

AL VIA IL CAMPIONATO PRIMAVERA1 2019-2020

Ricordiamo che la squadra Primavera sarà impegnata nella prima giornata di campionato in casa contro l’Inter. Il match avrà inizio alle ore 14, l’ingresso costa 5 euro e si potrà acquistare direttamente presso la struttura. Per chi non potesse seguire il match o volesse il supporto testuale, ricordiamo che si potrà seguire la webcronaca in diretta su Calciomagazine dall’ingresso delle squadre in campo.

Foto della seduta di allenamento di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio