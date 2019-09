Giulianova, anno scolastico 2019-2020: gli auguri agli studenti

Il Sindaco Costantini e l’Assessore Verdecchia hanno fatto visita ai bambini e agli insegnanti delle scuole comunali per augurare buon anno scolastico

GIULIANOVA – Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia, ha visitato le scuole dell’Istituto Comprensivo Giulianova 2 accompagnato dalla Dirigente Scolastica Angela Pallini, per augurare buon anno scolastico agli insegnanti e ai piccoli studenti. Il Sindaco e l’Assessore inizialmente si sono recati nel plesso della scuola secondaria di I grado “V. Bindi” e qui hanno salutato il personale scolastico ed incontrato i bambini nelle loro classi insieme ai professori.

“Con orgoglio posso dire di essere cresciuto in queste scuole, frequentando prima la Don Milani e poi la Bindi – dichiara il Sindaco Costantini – i ragazzi sono il futuro della nostra società e crescere in ambienti dove si sentano accolti e protetti è essenziale per la loro formazione”. “Ringraziamo la Dirigente Pallini, tutto lo staff scolastico e i dipendenti comunali con i quali, sin dal primo giorno, c’è stata grande collaborazione – dichiarano il Sindaco Costantini e l’Assessore Verdecchia – oggi siamo qui anche per constatare il buon esito dei lavori che sono stati eseguiti nei plessi scolastici nel più breve tempo possibile, volto ad accogliere tutte le richieste e le segnalazioni di cui la Dirigente e il personale ci ha portato a conoscenza. Lavoreremo anche per regalare ai nostri ragazzi degli spazi esterni veramente accoglienti dove poter trascorrere piacevoli momenti di gioco, come è naturale che sia per la loro età”.

“É un inizio davvero positivo grazie al buon operato di tutti – dichiara la Dirigente Scolastica Angela Pallini – grazie all’impegno del personale scolastico e a quello di tutta l’Amministrazione Comunale. Pur avendo anticipato l’apertura di qualche giorno siamo riusciti ad aver i plessi puliti ed in ordine e sono certa che tutti gli alunni siano stati accolti in locali adeguati ed in sicurezza. Inoltre ringrazio il Sindaco e l’Assessore della loro presenza oggi, in occasione del primo giorno di scuola, perché questo loro gesto è segno di grande attenzione per tutto il mondo scolastico”.

La visita istituzionale ha fatto poi tappa alla scuola primaria “Don Milani” dove il Sindaco ed Assessore hanno salutato i piccoli allievi e le maestre prima nelle classi e poi nel giardino del plesso scolastico. Sempre accompagnati dalla Dirigente Pallini gli amministratori hanno fatto visita agli uffici del personale scolastico e alla mensa, per poi dirigersi al quartiere Annunziata. Qui hanno portato il loro saluto nelle classi della scuola dell’infanzia di via Mattarella, dove il primo cittadino ha visitato le classi ed anche il giardino della struttura, per quale ha garantito un intervento al fine di renderlo più fruibile all’uso dei bambini. La visita è terminata in tarda mattinata con il saluto degli amministratori ai bambini e agli insegnanti della scuola “G. Braga”.