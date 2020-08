Pescara, buoni per libri di testo con un click: come fare

Il Comune lancia dal 7 agosto un sistema sperimentale di cedole librarie scolastiche. Basta un clic per azzerare passaggi burocratici, code e assembramenti

PESCARA – Tutto più semplice, tutto più efficiente, tutto a vantaggio di famiglie, scuole e cartolibrerie. Il sistema delle cedole librarie per l’anno scolastico 2020-2021 è una sperimentazione condotta dal vice sindaco con delega alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli e dalla consigliera comunale Maria Rita Carota a seguito di un incontro definito «molto proficuo» con i dirigenti degli Istituti comprensivi e una rappresentanza delle cartolibrerie della città.

«Abbiamo modificato il sistema della distribuzione delle cedole librarie, effettuato dalle scuole alle famiglie degli alunni delle scuole primarie, e il successivo ritiro dei libri di testo presso le librerie e le cartolibrerie, dietro esibizione della stessa cedola. La semplificazione delle procedure viene incontro alle difficoltà delle segreterie scolastiche nell’assicurare una rapida stampa e un’altrettanto rapida consegna delle cedole, consentendo nello stesso tempo alle famiglie di potersi recare subito nelle cartolibrerie senza doversi sottoporre alle immancabili file e rendendo così più snelli il controllo e la verifica per la liquidazione dell’importo dei libri da parte del Comune».

L’intervento si inserisce in un momento particolarmente delicato per il sistema-scuola, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 e per l’attuazione delle Linee guida ministeriali che dettano i criteri per la riapertura in sicurezza.

«Appunto per evitare disagi e difficoltà – così Santilli e Carota – abbiamo ripensato le modalità abitualmente adottate, sia per permettere alle famiglie di avere in anticipo le cedole necessarie per il ritiro dei libri di testo e sia per evitare gli assembramenti dovuti alle concomitanze di ricorso alle cartolibrerie in un ristretto spazio di tempo».

La programmazione, in via sperimentale, prevede che a partire da venerdì 7 agosto i genitori degli alunni delle scuole primarie di Pescara, possano scaricare direttamente dal sito istituzionale del Comune il modello di “Cedola per il ritiro dei libri della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021” che andrà compilato nella parte superiore dal genitore/tutore o affidatario e presentato per il ritiro dei libri di testo, alla cartolibreria prescelta per la fornitura. La parte superiore sarà conservata dalla cartolibreria mentre quella parte inferiore, a sua volta compilata dall’esercente, verrà restituita al genitore che dovrà provvedere a consegnarla alla scuola primaria di appartenenza dell’alunno.

Per agevolare le famiglie, dai siti internet dei singoli Istituti comprensivi sarà possibile scaricare il modello di “Cedola per il ritiro dei libri della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021” oltre che consultare gli elenchi dei libri di testo dell’anno scolastico 2020/2021, distinto per plesso, classe e sezione.

LIBRI DI TESTO PRIMARIA 2020/2021 LINK SITI INTERNET ISTITUTI COMPRENSIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 1 http://www.icpescarauno.gov.it/ic1/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 2 https://www.istitutocomprensivopescara2.edu.it/index.php/libri-di-testo

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 3 http://www.icpescara3.edu.it/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 4 https://www.istitutocomprensivo4pe.edu.it/genitori/libri-di-testo/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 5 https://www.icpescara5.edu.it/elenco-libri-di-testo-scuola-primaria-2020-21/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 6 https://comprensivopescara6.edu.it/segreteria/libri-di-testo/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 7 https://www.icpescarasette.edu.it/libri-di-testo/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 8 https://www.icpescara8.edu.it/Libri_testo.html

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 9 https://www.ic9pescara.edu.it/libri-di-testo/

ISTITUTO COMPRENSIVO PE 10 http://icpescara10.edu.it/