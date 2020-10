Pescara, Blasioli replica a D’Incecco su Fosso Grande

“La Lega lavora alacremente per Fosso Grande? Dicesse dove perché due giorni fa la pioggia l’acqua ha invaso la strada”

PESCARA – “Ma dove sono in corso i lavori di pulizia di Fosso Grande se la prima pioggia ha letteralmente allagato la strada sopra al canale? Due giorni fa uno dei principali ingressi a Pescara dall’area di Spoltore e dalla circonvallazione era inondato, come dimostra uno dei tanti video girati durante il temporale ed ha avuto a che fare con i rischi della mancata manutenzione che io ho sollevato. La Lega, per bocca del Consigliere Vincenzo D’Incecco dice che sarei un “allarmista” e che invece non saprei che stanno lavorando alacremente per mettere in sicurezza Fosso Grande, bene, dicesse anche dove e come sta operando, visto che siamo in autunno e il canale era e resta completamente ostruito.

Parla di 80.000 euro di interventi per Fosso Grande, che, dice, sono frutto di uno stanziamento di 60.000 euro del bilancio regionale, bene, sono fondi pronti dal 2 gennaio 2020, 2020 e per l’importo esiguo poteva essere affidata fin da subito, tuttavia ad oggi l’iter dei lavori si trova ancora a caro amico, perché non ci risultano progetti, né appalti, né affidamenti dei lavori, che in ogni caso non potranno che essere un palliativo perché non sono strutturali.

Vero è, invece, che per tutti questi mesi per Fosso Grande chi governa non ha fatto nulla. Anzi. La maggioranza regionale di centrodestra, in sede di approvazione del Bilancio in Consiglio regionale ha persino bocciato un mio emendamento in cui chiedevo 300.000 euro in più per un intervento non tampone, ma definitivo, che fosse operativo da subito e il consigliere che oggi replica è responsabile anche di questo. Si sono persi 10 mesi e sono bastati i pochi minuti dell’acquazzone di due giorni fa, per far ripiombare attività commerciali e residenti nell’incubo del 2013.

A Fosso Grande servono interventi seri e questi possono essere finanziati solo da Comune e Regione, non attraverso la partecipazione a bandi che prevedono tempi lunghi, anche perché qui siamo in presenza di un pericolo pubblico imminente che non può aspettare procedure lunghe e aleatorie.

Al posto di aspettare i tempi della burocrazia, incaricherei intanto i tecnici del Genio civile, da sempre disponibile su questo tema, affiché individuino soluzioni e redigano il progetto di intervento che ad oggi manca. Proporrò al Consigliere D’Incecco di stornare parte dei fondi necessari per Fosso Grande dagli oltre 6 milioni di costo della convenzione per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro fino al 2026, visto che gli abitanti di Pescara e Spoltore oggi sono costretti a passare notte insonni ad ogni allarme meteo: particolare, questo, che a causa forse di tanta operosità gli sarà di certo sfuggito”.