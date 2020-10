Pineto, Pros in lutto per la scomparsa di Biagio Castagna

É stato uno dei soci fondatori dell’associazione e colonna portante della vita sociale e comunitaria della città

PINETO – Il PROS di Pineto piange la scomparsa di Biagio Castagna, uno dei soci fondatori dell’associazione e colonna portante della vita sociale e comunitaria della città.

Una vita dedicata agli altri sia nel lavoro in ospedale come infermiere professionale in Rianimazione, che come volontario. Nel 1992 la nascita dell’Associazione PROS lo ha visto protagonista di una nuova realtà di cui è stato presidente per circa vent’anni; ha ricoperto inoltre il ruolo di Vice Presidente Regionale dell’ANPAS Abruzzo.

Nel tempo non ha mai abbandonato la sua vocazione di volontario, continuando a impegnarsi con dedizione nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto, prodigandosi sempre con determinazione e altruismo.

La scomparsa di Biagio Castagna lascia un enorme vuoto non solo all’interno dell’Associazione ma anche tra le tante persone che nel corso degli anni si sono avvicendati al PROS e che hanno avuto l’occasione di lavorare al suo fianco.

“Biagio per me era come un fratello– dichiara commosso il Presidente del PROS Anselmo Candelori– Quando sono entrato nel PROS nel 1995, è stata la prima persona che ho conosciuto e ho subito compreso il suo spessore professionale e morale. Nel corso degli anni abbiamo condiviso tutto e ho tantissimi ricordi che mi legano alla sua persona. Grazie a lui e al direttivo abbiamo raggiunto tanti obiettivi importanti e di questo sono molto orgoglioso. Oggi perdiamo un grande uomo- aggiunge il Presidente Candelori– un professionista, un volontario, un amico, un fratello. Lo ringraziamo per l’eredità morale che ci ha lasciato, per i suoi insegnamenti, per il suo esempio e tutto ciò di bello che ha fatto per gli altri. Ci uniamo in caloroso abbraccio alla sua famiglia esprimendogli tutta la nostra vicinanza”.