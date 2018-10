Out Antonucci, Capone e Scognamiglio, recuperato Brugman. Pillon fiducioso guarda le cose positive di Padova

PESCARA – Sale l’attesa per la sfida tra Pescara e Benevento che sabato 6 ottobre alle 15 si affronteranno allo stadio Adriatico. I due tecnici hanno diramato la lista dei convocati alla partita. Un nuovo test importante per il Delfino contro una delle principali candidate alla promozione diretta. Questa mattina il tecnico biancazzurro, Bepi Pillon, ha tenuto la consueta conferenza stampa dove è riparto dalla sfida con Padova: “Il calcio è fatto anche di queste cose, a volte l’abbiamo recuperata noi al 90′, questa volta siamo stati recuperati, ci sono cose da migliorare, ne abbiamo parlato con i ragazzi, ma la squadra è in salute, si esprime bene, quindi non dobbiamo perdere le nostre certezze”.

Parlando della sfida contro i campani ha sottolineato la difficoltà del match perchè davanti ci sarà la squadra ad oggi più attrezzata nella serie cadetta dotata di grande forza nelle ripartenze. Pertanto sarà importante mantenere sempre un certo equilibrio in campo: “Se lavoriamo di gruppo e di squadra non dobbiamo avere paura di nessuno, se siamo corti, compatti, possiamo far male a chiunque, dobbiamo solo migliorare le lacune che abbiamo in questo momento, nella gestione delle partite, dei momenti, dobbiamo imparare a chiudere le partite, il possesso palla è importante e mi piace, forse a Padova nel finale ci siamo abbassati troppo”.

Vediamo di seguito i giocatori convocati per la sfida Pescara – Benevento partendo dal Delfino.

I biancazzurri convocati per la sfida con il Benevento

1 Fiorillo Vincenzo

12 Kastrati Elhan

21 Farelli Simone

14 Balzano Antonio

2 Campagnaro Hugo

31 Ciofani Matteo

3 Del Grosso Cristiano

15 Elizalde Edgard

13 Fornasier Michele

5 Gravillon Andrew

23 Perrotta Marco

27 Scalera Giuseppe

16 Brugman Gaston

25 Crecco Luca

10 Machin Josè

8 Memushaj Ledian

28 Melegoni Filippo

20 Palazzi Andrea

30 Kanoute’ Franck

19 Cocco Andrea

29 Del Sole Ferdinando

7 Mancuso Leonardo

19 Marras Manuel

9 Monachello Gaetano

Questi invece i calciatori del Benevento convocati da mister Bucchi: Puggioni, Montipò, Gori; Antei, Di Chiara, Gyamfi, Billong, Maggio, Sparandeo, Letizia, Volta; Bandinelli, Del Pinto, Nocerino, Tello, Viola, Volpicelli, Goddard; Coda, Asencio, Improta, Insigne, Buonaiuto, Ricci.