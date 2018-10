Silvi, il 6 ottobre tappa del tour B-Planet

Presso la Sala Convegni dell’Abruzzo Marina Hotel si parlerà di sostenibilità

SILVI (TE) – Tappa del tour B-PLANET a Silvi, presso la Sala Convegni dell’Abruzzo Marina Hotel, sabato 6 ottobre alle ore 18. Tema centrale: la Sostenibilità. Gli incontri sul territorio abruzzese che hanno visto lo start a Sulmona l’8 settembre, sono promossi dal Consigliere Regionale M5S Gianluca Ranieri che sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa, ovvero la definizione di una strategia di sviluppo a sostenibilità elevata per l’incremento e lo sviluppo del Capitale Naturale. Come? Attraverso l’applicazione di modelli economici alternativi che rientrano in un progetto integrato.

Altrimenti detto, oggi lo sviluppo economico non può prescindere dal confronto con l’ambiente, con le risorse disponibili e con il territorio. Lo sviluppo deve includere e creare benefici generali. B come Piano B ma anche come Pianeta B, un modo diverso di vedere, analizzare e sviluppare le risorse. L’informazione è fondamentale perché il fine è quello di creare una comunità di persone interessate all’elaborazione di nuove idee, attraverso uno strumento che divulghi conoscenza e dibattito ed in grado di analizzare criticità complesse ed innestare soluzioni sul territorio. L’intento è quello di consentire alle persone di migliorare la propria condizione sociale ed economica e creare lavoro, prosperità e opportunità.