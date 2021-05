Pescara Basket – Unibasket Lanciano 82-55: il racconto del match

PESCARA – Comodo successo interno per la Pescara Basket, che supera nel derby d’Abruzzo l’Unibasket Lanciano e chiude al primo posto la regular season al termine di una gara che ha visto gli ospiti scendere in campo privi di tutti i senior e con solo sei effettivi a referto, tutti nati tra 2001, 2002 e 2003.

Di fatto la partita non c’è mai stata, con i biancazzurri che, sfruttando la maggior esperienza e soprattutto la maggiore profondità dell’organico, hanno scavato subito un solco importante, nonostante i giovani ragazzi di coach Di Tommaso hanno lottato su ogni pallone e per tutti i quaranta minuti, mostrando anche di avere un talento decisamente interessante per il futuro ed ai quali va fatto un grosso applauso per l’impegno profuso.

Per quanto riguarda i biancazzurri, coach Vanoncini ha potuto concedere ampio spazio a tutti gli under a sua disposizione, Najafi, Traorè e Seye (questi ultimi due autori dei primi punti in carriera in Serie C Gold), da sempre risorsa su cui la società conta molto e che, a causa del format del campionato che lascia poche possibilità alla crescita dei giovani, fino a questo momento non sono riusciti a stare in campo per i minuti che avrebbero meritato, visto il grandissimo impegno quotidiano che mettono durante gli allenamenti.

Si chiude, quindi, la stagione regolare, con i biancazzurri che conquistano la prima posizione in graduatoria ed avranno l’occasione, nella fase ad orologio, di avere gli scontri diretti con Bramante Pesaro, Vigor Matelica e Pisaurum Pesaro tra le mura amiche, mentre in trasferta ci saranno le sfide proprio all’Unibasket Lanciano e all’Amatori Pescara 1976.

Il calendario sarà stilato nei prossimi giorni, con l’inizio previsto per il week end del 29 e 30 Maggio, mentre nel prossimo il campionato osserverà una pausa.

TABELLINO

PESCARA BASKET-UNIBASKET LANCIANO 82-55 (26-13; 45-23; 67-36)

PESCARA: Najafi 0, Staselis 17, Masciopinto 10, Pucci 8, Perella n.e., Capitanelli 11, Del Sole 8, Seye 3, Fasciocco 9, Traorè 2, Raupys 9, Grosso 5. Coach: Vanoncini.

LANCIANO: Kadjividi 13, D’Ippolito 3, Maralossou 5, Morina 12, Bantsevich 6, Dabetic 16. Coach: Di Tommaso.

Arbitri: Pisetta de L’Aquila e Pratola di Francavilla al Mare (CH).

Falli tecnici a Kadjividi al 33’ minuto ed alla panchina Unibasket Lanciano al 36’ minuto.