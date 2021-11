Pescara Basket – Magic Basket Chieti, la presentazione del match

Il coach Vanoncini: “Affronteremo una delle favorite del campionato. Affronteremo la sfida con attenzione ma anche con grande entusiasmo”

PESCARA – Dopo il bel successo sul campo dell’Unibasket Lanciano, la Pescara Basket torna di scena tra le mura amiche del Palasport di Via Elettra, in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C Gold, ricevendo la visita del Magic Basket Chieti, ancora imbattuto in questa stagione.

La compagine teatina, guidata da coach Giampaolo Ambrico, nelle tre vittorie fin qui ottenute ha viaggiato alla media di 92,7 punti a partita, secondo miglior attacco, subendone però anche 81,0 che ne fanno la difesa più perforata del girone.

Punti di forza indiscutibili della formazione biancoverde sono sicuramente l’esterno lituano Darius Stonkus, capocannoniere del campionato con 28,3 punti di media, il lungo spagnolo Eduardo Perez Gonzalez, che ne aggiunge 19,3, l’esperta guardia Fabrizio Gialloreto, che non ha certo bisogno di presentazioni, ed il pivot Simone Bergamo, entrambi a quota 13,7 punti ad uscita, ottimamente innescati dal playmaker Alessandro Alba (5,7).

Dalla panchina escono il play classe 2001 Luca Quinzi (3,7), l’esterno Pietro Secondino, l’ala forte classe 1999 Tommaso Contini (5,3) ed il pivot Angelo Breda, con i giovanissimi Scanzano e Stivaletta che completano un organico che presenta anche l’ex biancazzurro Matteo Mordini, ancora fermo ai box a causa di un infortunio.

“Domenica incontriamo una squadra che indubbiamente può essere considerata una delle favorite di questo campionato”. Così coach Vanoncini presenta la sfida al Magic Basket Chieti. “Una squadra di grande valore, con giocatori esperti, fisicamente molto forti e che hanno già dimostrato in queste prime tre giornate di aver raggiunto un ottimo livello di affiatamento”.

“Sarà un test molto impegnativo – conclude il tecnico biancazzurro – che affronteremo con grande attenzione ma anche con grande entusiasmo perché misurarsi con squadre così forti deve essere sempre uno stimolo per migliorare e per tirare fuori il meglio da noi stessi”.

Palla a due, al Palasport di Via Elettra a Pescara, domenica 7 Novembre alle ore 18.00, agli ordini dei signori Pratola di Francavilla al Mare (CH) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (TE).

Prezzo unico del biglietto 5 euro (ingresso gratuito per tutti i tesserati della Pescara Basket e fino a 16 anni), con obbligo di presentare il Green Pass all’ingresso.

La biglietteria aprirà alle ore 17.00.