Serie B, Pescara – Ascoli: informazioni sui biglietti

PESCARA – Il campionato di Serie B volge verso il termine. A due giornate della conclusione ancora apertissima la lotta per la promozione diretta / playoff così come quella per i playout. I biancazzurri, forti della cura Pillon e di una posizione più rassicurante di classifica dovranno comunque cercare di evitare passi falsi per portare a termine già da sabato l’aritmetica salvezza nella serie cadetta, considerando l’ultimo turno per niente agevole a Venezia contro una squadra in piena lotta promozione.

Sabato 12 maggio ore 15 all’Adriatico sarà dunque derby abruzzese – marchigiano con l’Ascoli alla disperata ricerca di punti per scongiurare il pericolo playout. A 42 punti infatti, 5 meno del Pescara, la squadra è attualmente in quart’ultima posizione con ben 8 squadre in appena 6 punti.

La società Delfino Pescara 1936 ha comunicato i prezzi dei biglietti per la partita valida per la 41ma giornata, penultima della stagione. Nel dettaglio questii settori disponibli.

PREZZI BIGLIETTI DI PESCARA – ASCOLI

CURVA NORD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

CURVA SUD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – Intero 17 euro ridotto 12 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – Intero 25 euro ridotto 18 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – Intero 32 euro ridotto 22 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – Intero 45 euro ridotto 32 euro

POLTRONISSIME e VIP – Intero 80 euro ridotto 55 euro

RIDUZIONI: Donne, Over 60, Under 18 e Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS).

SETTORE OSPITI – Il prezzo è di 15 euro tariffa unica con i residenti nelle Marche che potranno accedere solo alla vendita di questo settore. Messi in vendita 741 biglietti che sono andati letteralmente in fumo in poche ore dall’apertura della prevendita.

COSMI TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE

Nella conferenza stampa tenuta ieri, il tecnico della squadra bianconera ha sottolineato come la vittoria del Cesena ha complicato la situazione e potrebbero non bastare due successi per scongiurare i playout. Ma senza fare troppi calcoli ha detto come sia importante far tesoro dell’ultima gara con l’Avellino dove i suoi hanno giocato troppo bassi. C’è ottimismo per la reazione che ha visto nei suoi nelle ultime uscite, escludendo quelle di Chiavari, dopo aver incassato lo svantaggio. Ricetta vincente? Coraggio, convinzione, autostima, forza ed entusiasmo.

Una sfida dunque che si annuncia molto calda sia in campo che sugli spalti, non a caso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha suggerito anche il rafforzamento dei servizi nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.