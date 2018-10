Pescara, arrestato pluripregiudicato dopo fuga rocambolesca per le vie cittadine

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato S.C., classe 84’, pluripregiudicato, già sottoposto al regime carcerario presso la Casa Circondariale di Pescara con permesso di uscire per lo svolgimento di attività lavorativa in Roseto degli Abruzzi .

Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, mirato al contrasto ed alla repressione dei reati in genere, in via Sparto, notavano un’autovettura in transito, del tipo Mercedes, con una persona sospetta alla guida.

Il conducente del veicolo, alla vista degli operatori di Polizia, per eludere il controllo, cambiava improvvisamente senso di marcia dandosi alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento terminato 15 minuti più tardi quando l’autovettura dopo aver urtato un’auto in sosta arrestava la marcia, dopo un centinaio di metri, ed il conducente, abbandonato il mezzo, tentava la fuga a piedi.

Gli Agenti riuscivano prontamente a raggiungere e bloccare il fuggitivo privo di documenti.

Le successive verifiche, consentivano di accertare l’identità del medesimo e che lo stesso oltre ad essere sottoposto al regime carcerario con permesso di assentarsi esclusivamente per motivi di lavoro, non risultava essere possessore di patente di guida perché mai conseguita.

Considerata la condotta tenuta dal S.C. durante la fuga in quanto in più di un frangente poneva ad alto rischio l’incolumità dei cittadini presenti e degli stessi operatori, la pericolosità del soggetto e la gravità dei fatti questi veniva tratto in arresto altresì per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e associato presso la Casa Circondariale di Pescara.