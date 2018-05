Pescara, alla Notte dei Musei anche la Fondazione Paparella Treccia

PESCARA – Sabato 19 maggio 2018 si celebra la “Notte dei Musei” evento internazionale che coinvolge tantissimi musei in ben 30 città europee e in tutta Italia: da Roma con Palazzo Madama e la Camera dei Deputati (per Montecitorio a porte aperte) a Torino con il Complesso monumentale del Castello ducale, a Firenza dalla Galleria dell’Accademia di Firenze al Museo Nazionale del Bargello tanto per citarne alcuni. Anche l’Abruzzo partecipa all’iniziativa con la Notte dei Musei nelle Province di Pescara, Teramo, Chieti e L’Aquila.

La Fondazione Museo Paparella Treccia di Pescara aderisce, come negli anni precedenti a questa iniziativa. Il museo sarà aperto dalle 17:30 alle 23:30 mentre resterà chiuso nei suoi orari del mattino.

Sarà possibile visitare la prestigiosa Collezione di Antiche Maioliche di Castelli, la Mostra “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi. Dalla Puglia a Parigi attraverso la Via degli Abruzzi”. Sono esposte dieci storiche opere di Giuseppe De Nittis, provenienti dall’omonima Pinacoteca di Barletta, poste a confronto con quelle dei più grandi artisti del Verismo italiano, rappresentato dalle opere di Patini, dei quattro fratelli Palizzi, Laccetti, Recchione e Della Monica.

Una ulteriore preziosità è rappresentata da un’opera in mostra, Mergellina, di Quintillio Michetti, fratello maggiore di Francesco Paolo, tanto valido quanto dimenticato per il difficile reperimento delle sue rarissime opere.

INFO E BIGLIETTI

Per ulteriori informazioni tel. 085 422 34 26 – fondazionepaparella@gmail.com

Per l’occasione il prezzo del biglietto d’ingresso al museo è fissato in Euro 3,00.