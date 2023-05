Pescara, alimenti senza glutine nelle scuole comunali il 16 maggio

In occasione della Giornata Mondiale della celiachia iniziativa nelle scuole per far crescere la sensibilità intorno a ciò che riguarda la celiachia

PESCARA – ll 16 maggio si celebra la Giornata Mondiale della celiachia. In questa data il Comune di Pescara, su iniziativa dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Mense scolastiche Gianni Santilli, ha proposto alla concessionaria del Servizio ristorazione scolastica, Serenissima, di modificare il menù, prevedendo la somministrazione del pasto del 16 maggio con alimenti senza glutine per tutti i bambini e gli adulti fruitori del servizio mensa. Nella circostanza vale la pena ricordare che solo nell’anno scolastico 2021/2022, che è ovviamente l’ultimo dato completo disponibile, sono stati complessivamente erogati 3571 pasti senza glutine per bambini e 1142 pasti senza glutine per le insegnanti che ne avevano fatto richiesta.

“Con questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla mense scolastiche Gianni Santilli – intendo sostenere e far crescere la sensibilità intorno a ciò che riguarda la celiachia, quindi alle situazioni a essa legate, offrendo ai docenti l’occasione per condividere con gli alunni le buone pratiche per la risoluzione delle criticità collegate all’interno dei contesti scolastici. Spero che questa attività che abbiamo scelto di portare avanti raccolga l’apprezzamento e l’attenzione alle persone celiache e dei loro familiari”.