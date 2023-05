“Processo penale e diritto di cronaca”: seminario ad Avezzano

AVEZZANO – Mercoledì 17 maggio, a partire dalle 14 alla sede di Giurisprudenza di Avezzano, sita in via Pertini 106, si terrà il seminario “Processo penale e diritto di cronaca”, organizzato dal prof. Mario Sirimarco e dal dipartimento di Giurisprudenza, sede distaccata dell’Università di Teramo. L’incontro porrà al centro del dibattito riflessioni e ultimi aggiornamenti in tema di diritto e informazione a mezzo stampa.

L’evento, la cui partecipazione è valida per il riconoscimento di crediti formativi per avvocati e giornalisti, è patrocinato dal Comune di Avezzano, dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Avezzano, dall’Ordine degli Avvocati e dall’ FSP, sindacato di Polizia di Stato.

Parteciperanno la prof.ssa Emanuela Pistoia, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, la prof.ssa Elisabetta Rosafio e il prof. Mario Fiorillo, referenti del dipartimento di Giurisprudenza – sede di Avezzano, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, la prof.ssa Francesca Rocchi, docente di diritto Penale all’Università di Teramo, il prof. Mario Pittiruti, docente di diritto processuale penale all’Università di Teramo, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta.

L’ingresso è gratuito.